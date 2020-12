Bad Hönningen

Es ist eine Wahl unter besonderen Vorzeichen. Wegen Corona war schon der ursprüngliche Termin für die Entscheidung über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen am 10. Mai geplatzt. Für den neuen Wahltermin am 25. Oktober, an dem auch der Nachfolger für den krankheitsbedingt zurückgetretenen Stadtbürgermeister Ulrich Elberskirch gewählt wird, müssen nun erstmals Hygienekonzepte für jedes Wahllokal umgesetzt werden. Die Fakten und Zahlen zur Doppelwahl im Überblick: