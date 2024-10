Plus Kreis Neuwied Finanzierung des Programmes Jobfux steht: Jugendliche in Neuwied werden damit beraten i Um Jugendliche beraten zu können, wird im JBZ Neuwied neben vielen Gesprächen auch auf das Programm Jobfux gesetzt. Foto: Zacharie Scheurer/dpa Das Programm Jobfux zur Unterstützung Jugendlicher bei der Berufswahl wird im Kreis Neuwied seit Längerem umgesetzt. Nun ist klar: Auch für das Schuljahr 2024/2025 gibt es eine Zusage für das Projekt. Lesezeit: 1 Minute

Der Übergang von der Schule in das Berufsleben ist für viele junge Menschen eine Herausforderung. Um Schüler in dieser wichtigen Zeit zu unterstützen, bietet das Jugendberatungszentrum Neuwied (JBZ) seit 2005 über Jobfux individuelle Hilfe an, den Weg in die Arbeitswelt oder bildungsfördernde Perspektiven zu begleiten. Im Kreis Neuwied ist der Jobfux ...