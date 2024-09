Plus Bad Hönningen Finanzielle Unterdeckung und marode Rohre: VG Bad Hönningen erhöht Wasserpreise Von Simone Schwamborn i Die Wasserpreise in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen werden in absehbarer Zeit steigen. Foto: Jens Büttner/dpa Mit Beschluss des Kreistages hat das Kreiswasserwerk 2023 rückwirkend die Wasserpreise erhöht. Davon war auch die Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen, die das Trinkwasser vom Kreiswasserwerk bezieht, betroffen und hob die Preise für den Endverbraucher zum 1. Januar 2024 an. Doch jetzt stellt sich heraus, dass die Preiserhöhung nicht ausgereicht hat: Wenn nicht gegengesteuert wird, hat die VG Bad Hönningen mit einer Deckungslücke von 422.000 Euro zu rechnen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Deckungslücke kommt auch aufgrund des in die Jahre gekommenen Leitungssystems in der VG zustande. Durch Rohrbrüche versickert Wasser im Untergrund, das die VG zwar bezahlt hat, aber nicht weiter in Rechnung stellen kann. Mit dem Thema hat sich der Werksausschuss und am Donnerstag auch der VG-Rat beschäftigt. Grundsätzlich laute ...