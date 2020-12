Unkel

„Be quiet!“ Die Aufforderung lässt das Filmteam an der Unkeler Rheinpromenade schlagartig verstummen. Nach dem lauten „Action“ des Aufnahmeleiters ist klar: Die Schauspieler müssen alles geben, damit die Szene schnell im Kasten ist. Einen ganzen Tag lang wurden in Unkel Szenen für den Film „Das Weiße Haus am Rhein“ gedreht, der 2021 ins Fernsehen kommt. Der historische Zweiteiler beschreibt die Geschichte des jungen Emil Dreesen und seiner Bad Godesberger Hotelierfamilie in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der Film ist von wahren Begebenheiten inspiriert.