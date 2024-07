Plus Urbach Field Invasion: Metalfans rocken das Feld in Urbach Von Lars Tenorth i Die Hauptorganisatoren haben wieder kleine Veränderungen für die diesjährige Ausgabe des Field-Invasion-Festivals vorgenommen (von links): Max Bartels, Matthias Winter und Sebastian Stein. Foto: Lars Tenorth Am Donnerstag läuft die Feldmeisterschaft. Die Crew hat für dieses Jahr kleine Anpassungen vorgenommen. Auch für die diesjährige Ausgabe war die Bandsuche intensiv. Lesezeit: 4 Minuten

Die Vorbereitung für das Field-Invasion-Festival in Urbach läuft auf Hochtouren. Am Dienstagmittag ist schon zu erahnen, wie das Areal am Donnerstag aussehen könnte. Tatkräftig packen die Veranstalter und die weiteren Freiwilligen mit an, um das Gelände herzurichten. Noch ist die Bühne eine Baustelle, das Grundgerüst steht aber. Kleine Veränderungen hat ...