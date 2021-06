Neuwied

Feuerwieselnachwuchs im Zoo: Seltene Tierart kann gut beobachtet werden

Sie sind noch eine echte Seltenheit in deutschen Tierparks: Die sibirischen Feuerwiesel werden bundesweit aktuell in nur drei Einrichtungen gepflegt – und seit 2019 gehört der Zoo Neuwied dazu. Wie der Zoo in einer Pressemitteilung informiert, leben die hübschen orangeroten Kleinmarder mit dem weißen Schnäuzchen am höchsten Punkt des Zoos, im Waldrevier.