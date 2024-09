Feuerwehrübung in Großmaischeid: Einsatzkräfte proben Rettung von eingeklemmten Personen

Die Rettung von eingeklemmten Personen nach einem Verkehrsunfall in Theorie und Praxis hat die Freiwillige Feuerwehr Großmaischeid an einem Ausbildungswochenende geübt.

Freitagabends (27. September) referierte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dierdorf über die Einsatzregeln in einem solchen Fall. Am Samstag (28. September) waren zwei Ausbilder der Firma Weber Rescue Systems zu Gast, mit denen die Grundlagen der patientengerechten Unfallrettung in Verbindung mit einsatztaktischen Möglichkeiten theoretisch und praktisch behandelt wurden. Von 8 bis 16 Uhr wurden Standard-Einsatz-Regeln sowie die Themen Erst-, Versorgungs- und Befreiungsöffnung behandelt. Diese Inhalte und die Vorgehensweise bei der patientengerechten Unfallrettung übten die Großmaischeider Wehrleute dann an drei unterschiedlichen Stationen und Fahrzeugen in der Halle der Firma Ehl.

In drei Gruppen, angeleitet von den Ausbildern der Firma Weber, ging es an die Arbeit. Ein Fahrzeug lag auf dem Dach, eines auf der Seite und das dritte stand auf seinen Rädern. Ziel war es, Techniken der Rettung mittels akkubetriebener Geräte wie Schere oder Rettungszylinder zu üben. Immer wieder gab es Tipps und Hinweise seitens der Ausbilder, wie die Feuerwehr berichtet.

Wichtige Übung

Wehrführer Marc Weber fasste zusammen: „Das Wochenende war wertvoll für den Einsatz bei Verkehrsunfällen, die alle unterschiedlich gelagert sind. Wir konnten den Ausbildungsstand stärken und verschiedene Techniken mit Akkugeräten in Ruhe ausprobieren. Ich bin sehr erfreut über das große Interesse der Mannschaft, die sich ständig vergrößert.“

Möglich gemacht haben diese kostenintensive Ausbildung, an der 30 aktive Wehrleute teilnahmen, der Förderverein der Feuerwehr Großmaischeid, die Ortsgemeinde sowie die Firma Ehl.