Feuerwehrübung in Anhausen: Männer aus Lebensgefahr gerettet

„Dramatisches Szenario erfolgreich bewältigt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Entsorgungsunternehmens Nabroh in Anhausen. Auf dem Firmenglände fand eine groß angelegte Übung der Feuerwehren Anhausen/Rengsdorf statt. Ziel dieser Übung war es, die Einsatzbereitschaft und das Zusammenspiel der verschiedenen Feuerwehreinheiten in einem komplexen und gefährlichen Szenario zu proben.

So sah das Drehbuch aus: Bei Schweißarbeiten in einem Materialcontainer war es zu einer Verpuffung gekommen. Diese Arbeiten waren nach den offiziellen Öffnungszeiten durchgeführt worden, wodurch die Zugangsbereiche bereits verschlossen waren. Im Container selbst wurde eine Person vermisst, während ein Arbeitskollege, der sich auf dem Container befunden hatte, diesen nicht mehr verlassen konnte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen sowohl auf den angrenzenden Betriebshof als auch auf eine nahe gelegene Zelthalle über.

Feuer bedroht Waldgebiet

In einem weiteren Materialcontainer, der sich in unmittelbarer Nähe zur Halle befand, wird weitere Geschäftsausstattung gelagert, was die Situation zusätzlich verschärfte. Die gesamte Boxenanlage stand in Flammen. Das Feuer drohte, sich auf die benachbarte Halle und den angrenzenden Wald auszubreiten.

Sofort nach der Alarmierung rückten mehrere Feuerwehreinheiten zur Übungsstelle aus. Die primären Ziele lauteten: vermisste Person im Container finden und retten; Arbeitskollegen sicher vom Dach des Containers holen. Gleichzeitig versuchten die Wehrleute, das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Bereiche zu verhindern. Die Einsatzkräfte setzten dabei auf eine kombinierte Strategie aus Innen- und Außenangriff. Während Trupps unter schwerem Atemschutz in den brennenden Container vordrangen, kümmerten sich andere Einheiten um die Sicherung und Kühlung der umliegenden Bereiche. Zusätzlich wurden Pumpen und Löschfahrzeuge so positioniert, dass eine kontinuierliche Wasserversorgung gewährleistet war.

Zusammenarbeit reibungslos

Nach intensiven Bemühungen gelang es den Einsatzkräften, die vermisste Person zu retten und den Arbeitskollegen sicher vom Container zu holen. Die Ausbreitung des Feuers konnte gestoppt und letztlich vollständig gelöscht werden. Besonders positiv sei in der Nachbesprechung die reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten hervorgehoben worden, die maßgeblich zum Erfolg der Übung beigetragen hat.

Erkenntnisse helfen bei realen Einsätzen

Mit einem Imbiss bedankte sich die Familie Hoffmann der Firma Nabroh anschließend bei den Einheiten für ihren engagierten Einsatz und die professionelle Bewältigung des herausfordernden Szenarios. Die Feuerwehrübung habe gezeigt, dass die Einsatzkräfte gut vorbereitet und in der Lages seien, auch komplexe und gefährliche Situationen zu bewältigen. Die Übung habe außerdem wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Planung und Durchführung von Einsätzen geliefert, die in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Feuerwehrarbeit einfließen sollen, so das Fazit der Beteiligten.