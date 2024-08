Plus Kreis Neuwied Feuerwehren im Kreis Neuwied bekommen Geld: 472.000 Euro fließen in vier Vorhaben Von Hilko Röttgers i Die Wehren im Kreis Neuwied erhalten finanzielle Unterstützung vom Land. Foto: dpa/Sven Hoppe Gute Nachrichten aus Mainz: Das Land fördert Anschaffungen für die Kameraden im Kreis. Lesezeit: 1 Minute

Feuerwehren in ganz Rheinland-Pfalz können sich über Fördergelder vom Land freuen. Insgesamt stellt das Land in einer vorgezogenen Zwischenförderrunde rund 13,3 Millionen Euro für kommunale Bau- und Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren zur Verfügung. Das teilt das Innenministerium mit. Ein Teil des Geldes fließt auch in den Landkreis Neuwied.Dort werden vier Vorhaben ...