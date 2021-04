Kurtscheid

Feuerwehr rettet Pferd in Kurtscheid aus Notlage: Tier konnte sich nicht aus Loch befreien

Die Feuerwehr Kurtscheid hat am Dienstagabend ein Pferd aus einer akuten Notlage befreit: Wie Peter Schäfer, Wehrleiter VG Rengsdorf-Waldbreitbach, berichtet, war das Tier in einem Unterstand mit der linken Hinterhälfte in ein Loch eingebrochen und konnte sich aus eigenen Kräften nicht mehr befreien. Den Wehrleuten gelang es, das Pferd zu befreien. Ein Tierarzt betreute es während des Einsatzes.