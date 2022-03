Die Feuerwehr Großmaischeid ist am Freitagmorgen gegen 5.25 Uhr bereits zum zweiten Mal in dieser Woche zu einem Brand nach Stebach gerufen worden. Am Dienstagabend brannten bereits drei Mülltonnen, die es zu löschen galt. Am heutigen Freitag ging ein fahrbarer Hühnerstall in Flammen auf. Das teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dierdorf mit.