Feuerwehr der VG Linz feiert 50. Geburtstag: 235 Kameraden retten, bergen und löschen

Retten, löschen, bergen, schützen: Das sind die Kernaufgaben der Feuerwehr. 235 aktive Feuerwehrleute sind in der Verbandsgemeinde (VG) Linz dafür unermüdlich im Einsatz. 17 Neuzugänge gab es in diesem Jahr. Am Feuerwehrtag in St. Katharinen Mitte September wurden sie verpflichtet. Neben besonderen Ehrungen wurden zusätzlich viele der Einsatzkräfte von Bürgermeister Frank Becker und Landrat Achim Hallerbach befördert und ausgezeichnet. Das berichtet die Verbandsgemeindeverwaltung.

Alle Feuerwehrleute der VG waren ins Bürgerhaus in St. Katharinen eingeladen, um den Feuerwehrtag zu feiern. Nach dem Umzug durch das Dorf wurde an der Pfarrkirche der toten Kameraden mit einer Kranzniederlegung gedacht. Wehrleiter Thomas Nelles führte die Mannschaften mit seiner Ansprache durch den Abend: „In diesem Jahr gibt es sogar ein Jubiläum zu feiern“, freute er sich. Vor 50 Jahren, am 27. Juni 1974, wurde die Zuständigkeit der Ortsfeuerwehren auf die Zuständigkeit der VG umgelegt – die Geburtsstunde der gemeinsamen Feuerwehr in der VG Linz.

Politiker sagen weitere Unterstützung zu

Dass die Wehrleute damals wie heute dringend gebraucht werden, zeigt auch ein Blick in die Statistik: 2023 mussten die Mannschaften beinahe jeden Tag ausrücken. Alle 26 Stunden gab es irgendwo in der VG etwas für sie zu tun. Mit 325 Einsätzen hat sich diese Zahl im Vergleich zu 2014 verdoppelt. 2024 scheint mit bisher 175 Einsätzen etwas ruhiger auszufallen.

Bürgermeister Becker dankte den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz und versprach: „Wir verlassen uns auf Ihre Bereitschaft, wenn es buchstäblich brennt. Daher stehe ich als Bürgermeister dafür ein, dass die Feuerwehr alles hat, was sie braucht.“ Wehrleiter Nelles lobte Becker, dass er die Feuerwehr nicht als notwendige Pflichtaufgabe wahrnehme, sondern die Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte nach besten Kräften unterhalte und optimiere. Auch Landrat Hallerbach betonte: „An der Feuerwehr spart man nicht.“ Er betonte, dass man „katastrophentüchtig“ werden müsse in Anbetracht der häufigen Extremwetterereignisse. Ein Sparkurs sei daher fehl am Platz.

Nelles freute sich über die Zusagen aus der Politik und stellte für alle Kameraden noch einmal klar, worauf es neben dem Schutz der Bevölkerung immer ankommt: „Egal zu welchem Einsatz wir alarmiert werden oder an welcher Übung wir teilnehmen – eines darf nicht vergessen werden: die gesunde Rückkehr zu unseren Familien. Das wünschen wir uns alle – immer.“

Es folgten viele Gratulationen für engagierte Wehrleute

Es folgten Ehrungen, Verabschiedungen, Verpflichtungen und Beförderungen. Neu zum Feuerwehrdienst verpflichtet wurden: Linus Baumeister, Markus Birkenbach, Luis Gabriel Maluck, Jochen Aust, Maximilian Schneider, Florian Terzenbach, Julia Werner und Chris Fritzsch. Zum Feuerwehrmann, zur Feuerwehrfrau befördert wurden: Nellie Eckert, Linus Baumeister, Luis Gabriel Maluck, Volker Böckstiegel, Changrong Deng, Markus Ley, Markus Lorscheid, Thorsten Dommert, Maximilian Schneider, Laurin Zimmermann und Chris Fritzsch. Zum Oberfeuerwehrmann, zur Oberfeuerwehrfrau befördert wurden: Alicia Donner, Markus Birkenbach, Marlon Kefer, Raphael Ockenfels, Steffen Renz, Luca Groß und Jan Waldorf. Die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann/ zur Hauptfeuerwehrfrau erhielten: Alicia Donner, Markus Birkenbach, Raphael Ockenfels, Florian Schneider, Merlin Börder, Ralf Nilius, Lara Groß, Dejana Siebertz, Marvin Egger, Marcus Hehl.

Zum Löschmeister befördert wurden: Philipp Kemmerling, Cristoph Kureliuk und Tobias Bäcker. Zum Oberlöschmeister ernannt wurden: Sebastian Mack, Christian Reifert, Christian Vossemer und Jan Welling. Zum Brandmeister befördert wurden: Andreas Mertesacker, Guido Nelles, Michael Honnef, Markus Kröll, Uwe Marschke und Ralf Siebertz. Zum Oberbrandmeister ernannt wurden: Michael Weinberg, Andreas Schopp, Stefan Homscheid, Mario Piovesan, und Dennis Banasch.

Ehrennadel des Kreisjugendfeuerwehrverbandes verliehen

Für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden: Sebastian Mack, Helmut Sieg, Lucas Nußbaum, Tobias Kröll, Tobias Bäcker, Daniel Bung, Manfred Banasch und Fabian Scharff. Für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden: Nadine Mertesacker, Guido Nelles, Florian Runkel und Christoph Schwappacher. Für 35 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt wurden: Rainer Weinand, Lothar Ehrenberg, Stefan Seppelt, Jörg Börder. Geehrt für 45 Jahre aktiven Dienst wurden: Michael Nietzard, Wolfgang Teuner, Florian Schwarz und Artur Schlüter.

Die Ehrennadel des Kreisjugendfeuerwehrverbandes erhielt Nick Imdahl. Zum Gerätewart der Feuerwehr Linz ernannt wurde Steffen Schreiber. Markus Kröll ist stellvertretender Wehrführer in Dattenberg. Dennis Banasch wurde zum Wehrführer in Ohlenberg ernannt. Uwe Marschke hat den Posten des stellvertretenden Wehrführers in Ohlenberg. Guido Nelles wurde zum Leiter der Feuerwehreinsatzzentrale ernannt. Michael Homscheid wurde Leiter des Einsatzleitwagens. Marco Trapp wurde zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart.

Verabschiedet wurde Ralf Teuner als Leiter der Kleiderkammer. In die Alterswehr gewechselt sind Lothar Junior, Lothar Ehrenberg, Wolfgang Teuner und Florian Schwarz.