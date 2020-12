Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 13:38 Uhr

Melsbach

Feuer in Melsbach: Rauchschutzvorhang hilft bei Garagenbrand

Die Feuerwehren Melsbach und Rengsdorf haben am Samstag einen Garagenbrand in Melsbach gelöscht (RZ berichtete). Wehrleiter Peter Schäfer teilt mit, dass beim Eintreffen der Retter die Garage in Vollbrand stand und die Flammen bereits in den darüberliegenden Raum schlugen.