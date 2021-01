Dierdorf

. Brand auf dem Werksgelände von TWE in Dierdorf: Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr Dierdorf von der Leitstelle Montabaur alarmiert worden, nachdem die Brandmeldeanlage des Vliesstoffe-Herstellers in der Dierdorfer Poststraße angeschlagen hatte. Kurz darauf wurde bestätigt, dass es ein feuer ausgebrochen war. Die Leitstelle erhöhte die Alarmstufe und alarmierte zusätzlich die Feuerwehren Elgert und Marienhausen.