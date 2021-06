Zwischen Leutesdorf und Hammerstein hat am Sonntagabend ein Heckenbrand die Feuerwehr in Atem gehalten: Um 18.30 Uhr ist der Löschzug Leutesdorf zu einem Brand unmittelbar neben der Bahnstrecke gerufen worden, nachdem gleich mehrere Anrufer die Leitstelle informiert hatten, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr weiter. Laut Zeugen würde sich das Feuer immer mehr zu einem Flächenbrand entwickeln. Daraufhin setzte die Leitstelle auch die Einsatzkräfte aus Rheinbrohl und Bad Hönningen in Marsch.