Festliche Beleuchtung: In diesem Jahr erstrahlen 52 Sterne in Oberbieber

52 Sterne leuchten in Oberbieber Foto: Jörg Niebergall

Bei nass-kaltem Wetter mussten die beiden Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereins Oberbieber (HVO) in die Lüfte, um die 52 Weihnachtssterne an den Straßenleuchten zu montieren. Im Aubachtaldorf leuchten nun so viele Weihnachtssterne wie in keinem anderen Stadtteil.

„Vor fünf Jahren hatten wir noch 19 Sterne aufzuhängen, da waren die Kräfte nach drei Stunden mit der Montage fertig“, so der HVO-Vorsitzende Rolf Löhmar. „Zwischenzeitlich wurde die Anzahl mehr als verdoppelt, damit sind vier Mitglieder einen ganzen Tag beschäftigt.“ Oberbieber erleuchtet sechs Wochen in hellem Licht, dann geht es mit gleichem Einsatz wieder an den Abbau und die Einlagerung mit anschließender Aufarbeitung. Ein nicht zu unterschätzender Aufwand.