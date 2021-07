Ferienfreizeiten im Kreis Neuwied: Hier gibt es noch freie Plätze

Die letzten Klassenarbeiten sind geschrieben: Lange wird es nicht mehr dauern, dann beginnen die Sommerferien. Vor allem für berufstätige Eltern stellt sich nun die Frage: Welche Ferienbetreuung ist in diesem Jahr möglich, was wird angeboten, und wo sind kurzfristig noch Plätze frei? Die RZ hat sich umgehört und erfahren: In der Stadt und im Kreis Neuwied haben sich Vereine, Verbände und Einrichtungen einiges einfallen lassen, um trotz Corona-Auflagen für Kinder und Jugendliche Abwechslung in die Ferien zu bringen.