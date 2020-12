Neuwied

Seit Anfang des Monats läuft in Stadt und Kreis mit Einschränkungen wieder der Schulbetrieb – doch in Neuwied fahren die Busse zum größten Teil noch auf Basis des Ferienfahrplans. Das sorgt bei einigen Eltern für Unverständnis. In der Facebook-Gruppe „Du bist Neuwied, wenn..“ hat sich jüngst eine hitzige Debatte um den Schulbusverkehr in der Deichstadt entsponnen, sodass sich nun auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz eingeschaltet hat.