Plus Feldkirchen

Feiern, was das Zeug hält: Feldkirchen steht ganz im Zeichen der Kirmes

Von Jörg Niebergall

i Die Gönnersdorfer feierten gut behütet und bestens gelaunt. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Ganz Paris träumt von der Liebe – und ganz Feldkirchen von der Kirmes. An diesem Wochenende wurde in den Ortsteilen Gönnersdorf, Hüllenberg und Wollendorf gefeiert, was das Zeug hält.