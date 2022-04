Kurtscheid

Feierliche Atmosphäre zum Jubiläum: Nächtliche Wache in der Kurtscheider Kirche

Die Tradition feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum: In der Kirche Heiliger Schutzengel in Kurtscheid beteiligen sich Gemeindemitglieder von Donnerstagabend bis in die Morgenstunden des Karfreitags an einer Wache in der Pfarrkirche.