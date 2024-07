Fehlalarm: Kind in einem Auto löst einen Feuerwehreinsatz in Anhausen aus

Da haben Einsatzkräfte nicht schlecht gestaunt: Ein Kind, das in Anhausen in einem Auto saß, hat offenbar die Feuerwehr des Kirchspiels Anhausen und den Rettungsdienst versehentlich alarmiert.

Die Feuerwehr im Kirchspiel Anhausen ist zu einem vermeintlichen Einsatz gerufen worden. Am Einsatzort wartete eine Überraschung auf die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr im Kirchspiel Anhausen ist zu einem vermeintlichen Einsatz gerufen worden. Am Einsatzort wartete eine Überraschung auf die Einsatzkräfte. Foto: Jonas Fackert/Feuerwehr Kirchspiel Anhausen/Feuerwehr Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Anzeige

Wie die Feuerwehr Kirchspiel Anhausen informiert, ist sie am Dienstagabend mit dem Einsatzstichwort 'Kind in Pkw eingeschlossen' alarmiert worden. Der Notruf wurde durch ein automatisches Notrufsystem eines Autos ausgelöst. Die zuständige Leitstelle Montabaur konnte das Fahrzeug lokalisieren, das Fahrzeugmodell und sogar das Nummernschild an die ausrückenden Kräfte durchgeben.

Als die Einsatzkräfte bei dem Auto ankamen, stellten sie laut Bericht schnell fest, dass zu keiner Zeit eine Notlage bestand und das Notrufsystem versehentlich durch das Kind ausgelöst wurde. „Bei einer Einsatzmeldung mit einem beteiligten Kind ist die Anspannung direkt um einiges höher“, wird Wehrführer Imed Merghad zitiert. So kamen alle Beteiligten mit einem Schrecken davon und mit der Gewissheit, dass das Notrufsystem des Wagens funktioniert. red