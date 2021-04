FDP und Eltern beantragen mehr Schutz vor Virus: Votiert VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach für Luftreiniger in Grundschulen?

Dass Luftreinigungsgeräte in Sachen Coronavirus einen Beitrag zum Schutz etwa von Schülern und Lehrern leisten können, gilt längst als erwiesen. Allerdings sagen Experten auch, dass die Geräte eher als Ergänzung zu sehen sind und regelmäßiges Lüften wirksamer gegen die Verbreitung von Aerosolen ist. Nicht zuletzt angesichts der dritten Corona-Welle wird sich der VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach in seiner nächsten Online-Sitzung am 20. April mit dem Thema Luftreinigungsgeräte beschäftigen müssen. Denn die FDP-Fraktion bringt den Antrag ein, alle Grundschulen in der VG mit eben diesen Geräten auszustatten.