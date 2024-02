Kurz vor 14 Uhr hätte man noch damit rechnen können, dass es hier und da ein wenig Wasser von oben geben könnte. Aber Petrus hatte ein Einsehen und schenkte den Linzer Jecken einen trockenen Karnevalsumzug. Trocken war der Zug aber nur in der Hinsicht, dass das Wasser wegblieb. Denn in Linz waren viele bunte Kostüme, wunderbare Wagen sowie jede Menge Spaß an der Freud' an der Tagesordnung.