Frauen sind stark, Frauen schaffen alles und Mütter erst Recht. An diesem Mantra hält Aurora Baruti fest. Auch wenn der Rücken schmerzt, weil sie ihren schwer behinderten Sohn aufgrund der kleinen Wohnung mehr tragen muss als gut für sie ist. Ein Familienauto, in das ihr Sohn in seinem Rollstuhl reinpasst, würde vieles erleichtern. Mit dem Wunsch hat sie sich an HELFT UNS LEBEN, die Benefizaktion der Rhein-Zeitung, gewandt.