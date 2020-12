Kreis Neuwied

Falsche Polizeibeamte versuchen immer wieder, ältere Bürger mit Lügengeschichten um ihr Erspartes zu bringen. Jetzt führt die Kriminaldirektion Koblenz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil älterer Menschen. Das Strafverfahren richtet sich gegen eine Tätergruppe aus dem Landkreis Neuwied. Am frühen Dienstagmorgen haben 75 Einsatzkräfte sieben Wohnungen in Bad Hönningen, Rheinbrohl, Linz und Neuwied durchsucht, heißt es in der Polizeimitteilung.