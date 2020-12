Erpel/Dattenberg

Wiederholte Betrugsversuche durch „falsche Polizeibeamte“: Am vergangenen Freitag haben die Polizei Linz zwischen 13.45 und 21 Uhr vier Meldungen von Anrufen vorgeblicher Polizeibeamter in Erpel und Dattenberg erreicht. In einem Fall wurde eine 86-jährige Frau aus Erpel von den Betrügern in ein etwa 30-minütiges Gespräch verwickelt. Sie gaben sich als Kriminalpolizisten aus und gaben vor, eine Einbrecherbande gefasst zu haben, und in den Notizen der Bande sei die Anschrift der Frau verzeichnet gewesen.