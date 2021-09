In der Fahrradwerkstatt des Vereins Gemeinsam für Vielfalt im Bürgerpark Unkel werden seit Jahren gespendete Fahrräder repariert, aufgearbeitet und gegen eine Spende an Menschen, die eines nötig brauchen, abgegeben. Nun gingen die ersten Drahtesel aus dem gut gefüllten Werkstattlager an Flutopfer der Ahr, heißt es in einer Mitteilung des Vereines.