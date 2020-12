Erpel/Leubsdorf

Der Blick auf den neuen Fahrplan offenbart zunächst nicht, wie viel Sprengstoff er tatsächlich für Bahnreisende in Erpel und Leubsdorf enthält. In Erpel schlagen die Wellen der Empörung besonders hoch. Mehr als 40 Bahnnutzer, Schüler und Pendler haben sich nach einem kurzen Aufruf am Bahnhof getroffen, um ihrem Unmut Luft zu machen.