Ein großes Schlüsselprojekt steht in Unkel vor der Umsetzung. Die Siebengebirgsstraße wird auf einer Länge von 600 Meter neu ausgebaut. Auch soll der Bereich um den Unkeler Bahnhof neu gestaltet werden. Bevor der Rat am Montag den Auftrag für die Bauausführung einstimmig vergab, hatten die Bürger in einer Einwohnerversammlung im Center Forum noch einmal die Gelegenheit erhalten, sich über die Planung zu informieren.