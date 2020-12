Straßenhaus

Fahrer wird am Steuer bewusstlos: Lkw gerät auf B 256 in Gegenverkehr

Auf der B 256 von Rengsdorf in Fahrtrichtung Straßenhaus ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr kurz hinter dem Abzweig Richtung Kurtscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 50-jährige litauische Fahrer eines Lkw war am Steuer bewusstlos geworden, wodurch sein Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und ein entgegenkommendes Auto touchierte und beschädigte.