Fahndung mit Hubschrauber: Täter sprengen Geldautomat der Volksbank in Dierdorf

Gegen 03:05 Uhr wurde am frühen Freitagmorgen in Dierdorf der Geldautomat der Volks- und Raiffeisenbank gesprengt.

Die bislang unbekannten Täter sind vermutlich mit einem Pkw geflüchtet, nachdem sie den Geldausgabeautomaten aus der Fassade gesprengt und dabei erheblichen Gebäudeschaden angerichtet hatten. Die Polizei war mit starken Kräften in der Nahbereichsfahndung und wurde dabei durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe und sachdienliche Hinweise:

- Wer hat zur besagten Zeit Beobachtungen im Bereich des Industriegebietes Dierdorf gemacht?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wie die Westerwald Bank in Hachenburg ergänzend mitteilte, bleibt die Geschäftsstelle wegen des Schadens am Gebäude bis auf Weiteres geschlossen.

Hinweise bitte an die Polizei in Straßenhaus (02634-9520) oder die Kriminaldirektion in Koblenz (0261-1031).