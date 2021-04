In einer gemeinsamen Erklärung mit Koblenz, Andernach, Mayen und Limburg spricht sich die Stadt Neuwied gegen die geplante Erweiterung des Factory-Outlet-Centers (FOC) in Montabaur aus. Der Stadtrat hat die Resolution gegen die Vergrößerung des Einkaufszentrums in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Gremium fürchtet: Wenn sich die Fläche des Shoppingcenters mehr als verdoppelt und dort weitere Geschäfte einziehen, schadet dies massiv dem innerstädtischen Einzelhandel.