Ex-Prinzen und -Prinzessinen in vielen Gremien

Nicht nur in Linz sind Ex- Prinzen in den Zentren der Macht zu finden. Ein Blick in die Räte der Region bringt Erstaunliches zu Tage. Etwa Josef Rüddel aus Windhagen hat seine jahrzehntelange politische Karriere mit einer närrischen Regentschaft untermauert, ebenso wie Sohn Erwin Rüddel, den das Sprungbrett als oberster Jeck in Windhagen sogar bis in den Bundestag befördert hat.