Leutesdorf

Im November letzten Jahres ist Joop Sikosek guter Dinge. Nach etwas mehr als einem Jahr konnte er sich in Leutesdorf mit seinem Restaurant und Gutsausschank Selt gut etablieren. Sogar so gut, dass er über eine Expansion nachdenkt. Also nimmt er sich vor, bis Frühjahr 2020 ein zweites Lokal, nämlich ein Café am Marktplatz in Ahrweiler zu eröffnen. Heute ist der Wirt desillusioniert. Die Corona-Krise hat seine Pläne zunichtegemacht. Die Eröffnung in Ahrweiler ist bis auf Weiteres auf Eis gelegt – sein Restaurant in Leutesdorf schließt er nun für immer.