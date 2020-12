Kreis Neuwied

Zwölf Punkte – und etliche Euro – für die gute Sache der Caritas: So, das hoffen die Organisatoren von „Wir gegen Rassismus“, lautet heute Abend das Fazit der an den „European Song Contest“ angelehnten „European Solidarity Challenge“ (die RZ berichtete). „Neuwied: Twelve Points“ könnte es dann aber genauso gut heißen. Denn „Wir gegen Rassismus“ ist zwar mittlerweile eine offizielle Jugendaktion des gesamten Bistums Trier, geboren worden ist sie aber im Dekanat Rhein-Wied. Und so sind beim heutigen „ESC“ drei Musiker und ein sportlicher Botschafter aus dem Kreis Neuwied dabei: Neben Top-Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied sind das Constantin Hofmann aus Feldkirchen, Ijaz Ali aus Bad Hönningen und Maren Schlicht aus Datzeroth.