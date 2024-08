Plus Kasbach-Ohlenberg

Europameisterschaft beim MCC Ohlenberg: Wie der Verein die Pisten in der Hitze vorbereitet

Von Sabine Nitsch

i Jürgen Weiss erläutert, was noch alles auf der Rennstrecke des MCC Ohlenberg zu tun ist, bevor am Wochenende die Jagd nach Pokalen und Meistertiteln beginnt. Foto: Sabine Nitsch

Es ist heiß. Die Sonne flimmert über den abgeernteten Feldern am Ortseingang von Ohlenberg. Ein Raubvogel zieht kreischend seine Kreise. Sonst herrscht Ruhe in dem rund 800 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Kasbach-Ohlenberg. Das wird sich am Wochenende ändern.