Es tut sich einiges am Hilgers-Gelände: Rheinbrohl verändert sein Gesicht

Mächtige Kräne, kasernenartige Verwaltungsgebäude, Werkshallen so weit das Auge reicht: Die Firma Hilgers hat das Ortsbild von Rheinbrohl jahrzehntelang, ja sogar beinahe jahrhundertelang geprägt – und vielen Bürgern des Ortes Lohn und Brot gegeben. Für Ortsbürgermeister Oliver Labonde waren Verzinkerei und Werft für das Wachstum der Gemeinde verantwortlich. Doch dieses Vermächtnis ist nun teilweise auf verschiedene Investoren aufgeteilt, die das Gesicht des alten Geländes – und damit Rheinbrohls – verändern wollen. Die Arbeiten am alten Verwaltungsgebäude am ortsseitigen Ende der Hilgersstraße (wir berichteten mehrfach) haben begonnen.