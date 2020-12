Es schwimmen neue Fische in der Wied: 1300 Forellen ausgesetzt

Neustadt/Wiedtal

Auf einer Länge von 102 Kilometern schlängelt sich die Wied durch den Westerwald und mündet in Neuwied in den Rhein. Für den Wassersport ist das Flüsschen weniger geeignet, da dessen Wassertiefe an vielen Stellen nicht ausreicht. Umso mehr fühlen sich hier Angler zu Hause. Die Wied ist Heimat von Barben, Karpfen, Schleien, Rotaugen, aber auch von Raubfischen wie Bach- und Regenbogenforellen, Hechten und Döbeln. Damit der Fangerfolg der Angelsportler nicht versiegt, werden regelmäßig Besatzmaßnahmen durchgeführt. Die Fischerei-Genossenschaft Neustadt und die Orte Roßbach, Waldbreitbach, Hausen und Niederbreitbach haben jetzt, bei kühlem Wetter und einem guten Wasserstand der Wied, gemeinsam ihre Fischstrecken besetzt.