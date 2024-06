Plus Rengsdorf Es ist Kommunalwahl und keiner kandidiert als Bürgermeister: Auf der Suche nach den Ursachen in Rengsdorf Von Daniel Dresen i Das Büro des Rengsdorfer Ortsbürgermeisters befindet sich derzeit rechts im Komplex des Verbandsgemeinderathauses. Foto: Daniel Dresen Rund 3000 Einwohner, aber darunter kein Nachfolger für den Posten des Ortsbürgermeisters: Das ist kurz vor der Kommunalwahl die Realität in der Ortsgemeinde Rengsdorf. Die RZ hat mit dem amtierenden Ortschef und seinem Vertreter gesprochen, wie es so weit kommen konnte und wie es in Rengsdorf weitergehen soll. Lesezeit: 4 Minuten

Die Ortsgemeinde Rengsdorf geht in die Kommunalwahl am 9. Juni ohne einen Ortsbürgermeisterkandidaten. Damit steht Rengsdorf keineswegs allein da: In Rheinland-Pfalz fehlen fast in jeder vierten Gemeinde Bewerber für das Amt. Zwei weitere Gemeinden ohne Kandidaten sind in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach Kurtscheid und Hümmerich. Der amtierende Rengsdorfer Ortschef Christian ...