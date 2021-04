Es ist geschafft: Steimel hat einen neuen Landarzt

Die Kassenärztliche Vereinigung hat zugestimmt, damit ist es nun amtlich: Die Arztpraxis in der Ortsgemeinde Steimel besteht weiter. Nach aufwendiger Suche konnte ein Nachfolger gefunden werden (RZ berichtete). Nun übergab Landarzt Wolfgang Ascheidt die Praxis an seinen Nachfolger Dr. Gerhard Hülsmann. Für die Patienten der Praxis und die Region bedeutet das die Sicherung der medizinischen Versorgung, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Ortsgemeinde Steimel. Zu der Verabschiedung von Wolfgang Ascheidt und der Einführung seines Nachfolgers Dr. Hülsmann erschienen viele Gratulanten, angeführt von Verbandsbürgermeister Volker Mendel, der Hausbesitzerin Stefanie Lichtenthäler, dem Steimeler Ortsbürgermeister Wolfgang Theis, dem Ersten Beigeordneten Jens Lichtenthäler und vielen Personen aus dem öffentlichen und privaten Bereich.