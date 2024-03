„Es geht um den Erhalt des sozialen Gemeinwesens“: Roger Lewentz bei SPD-Jahresempfang in Dierdorf

Für eine freiheitliche und gerechte Demokratie, gegen Populismus und Hetze waren die Antworten. Mit überzeugten Demokraten gegen verfassungsfeindliche Strömungen – da soll die Trennlinie verlaufen. Auch das sei Konsens gewesen, berichtet der SPD-Ortsverband Maischeid-Dierdorf in einer Pressemitteilung.

Letztlich, so der rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker, gehe es um den Erhalt unseres sozialen Gemeinwesens, in dem die Menschen friedlich und angstfrei neben- und miteinander leben können. SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz habe in seinem Impulsvortrag zu diesen klaren Bekenntnissen ermutigt – und zur Offenheit für eine Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften. Das, so Lewentz, sei das Gebot der Stunde, wenn die Gesellschaft angesichts vielfältiger globaler, regionaler und lokaler Krisen auseinanderzufallen drohe. „Letztlich, so der rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker, gehe es um den Erhalt unseres sozialen Gemeinwesens, in dem die Menschen friedlich und angstfrei neben- und miteinander leben können“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Dies zu bewahren und auch in Teilen wiederherzustellen, sei die Aufgabe jedes und jeder Einzelnen.“

Lewentz ermunterte dazu, sich an den im Sommer bevorstehenden Kommunalwahlen zu beteiligen, sei es als wählbare Kandidaten oder als Wähler. Nur starke und gut besetzte Kommunalparlamente könnten sich für eine gute und gesunde Entwicklung der Städte und Gemeinden starkmachen. Dem SPD-Ortsverband zufolge erreichte Lewentz' Appell im Festsaal der Stadt Dierdorf in der historischen Alten Schule am Damm viele aufmerksame Zuhörer: „Der Saal war restlos gefüllt. Angereist waren auch Mitglieder der SPD-Jugendorganisation Jungsozialisten, die sich mit ihren Ideen und Anregungen mit den örtlichen Parteimitgliedern austauschten“, heißt es.

Musikschule aus Großmaischeid untermalte musikalisch

Über ihre Arbeit in Bundes- und Landtag berichteten die Abgeordneten Martin Diedenhofen (Berlin) und Lana Horstmann (Mainz). Den reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger im Amt des Ersten Kreisbeigeordneten veranschaulichte Michael Mahlert in Person des anwesenden Philipp Rasbach. Rasbach ist zurzeit noch Ortsbürgermeister der Gemeinde Kleinmaischeid in der Verbandsgemeinde Dierdorf und tritt am 1. Mai die Nachfolge von Michael Mahlert an.

Guido Kern, Vorsitzender des Ortsvereins Maischeid-Dierdorf und Ortsbürgermeister von Großmaischeid, hatte die zahlreichen Gäste begrüßt und ihnen Gesundheit, Erfolg und zuversichtlichen Elan für die Wahlen 2024 gewünscht. Für die nötigen Harmonien und den Rhythmus beim SPD-Jahresempfang sorgte die Musikschule Sound aus Großmaischeid.

red