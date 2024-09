Plus Linz

Es geht los: Faire Woche Linz startet mit Stadtrallye und Fragen rund um Arbeitsbedingungen und Klima

Von Heinz Werner Lamberz

i Die Stadtrallye in Linz läutet die Faire Woche ein, die im Zeichen von Klimagerechtigkeit steht. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Zur Eröffnung der Fairen Woche in Linz nahmen Schüler des Martinus-Gymnasiums Linz und der Realschule Robert Koch Linz an der Stadtrallye teil. Wer die richtigen Antworten auf dem Rallyepass bis zum 3. Oktober in der Touristik-Info in Linz abgibt, kann eine der 20 gefüllten Taschen mit allerlei Preisen gewinnen.