Erweiterungsbau der Kita Holzbachfrösche nimmt Formen an: Dierdorfer feiern Richtfest

Von Lars Tenorth

i Die Grundmauern des Erweiterungsbaus der Kita Holzbachfrösche in Dierdorf stehen. Foto: Lars Tenorth

Hoch oben auf dem Gerüst stehen Dierdorfs Stadtbürgermeister Thomas Vis und Zimmermann Manfred Spohr. Nach einigen Worten von Vis richtet Spohr seinen Richtspruch an die Gäste, die am Richtfest des Erweiterungsbaus der Kita Holzbachfrösche teilnahmen. Der Erweiterungsbau nahm in den vergangenen Monaten immer weitere Formen an, die Grundmauern sind errichtet. Die Gäste konnten sich einen ersten Überblick über die Größe der Räumlichkeiten verschaffen.