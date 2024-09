Plus Kurtscheid Erstmals eine Frau an Kurtscheids Ortsspitze: Rat wählt Melanie Anhäuser zur Ortsbürgermeisterin Von Daniel Dresen i Melanie Anhäuser ist die neue Ortsbürgermeisterin von Kurtscheid. Die 50-jährige Sport- und Gesundheitstrainerin folgt auf Ferdinand Wittlich, der 15 Jahre lang das Amt innehatte. Anhäuser wurde kürzlich vom Kurtscheider Ortsgemeinderat einstimmig gewählt. Foto: Daniel Dresen In Kurtscheid ist die Nachfolge des langjährigen Ortsbürgermeisters Ferdinand Wittlich nun auch geregelt: Melanie Anhäuser ist zur ersten Ortsbürgermeisterin des 1000-Seelen-Ortes gewählt worden. In der RZ erklärt die 50-jährige Sport- und Gesundheitstrainerin, warum sie in die Bresche sprang. Lesezeit: 2 Minuten

In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat von Kurtscheid einstimmig Melanie Anhäuser (FWG) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt – als erste Frau in diesem Amt. Die 50-Jährige war zuvor fünf Jahre lang selbst Ratsmitglied und hatte sich nach der Kommunalwahl am 9. Juni dieses Jahres zunächst als Erste Beigeordnete in den ...