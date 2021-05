Erstes Open-Air-Konzert am Pfingstsonntag: Auftakt zum diesjährigen Akademiesommer unter Corona-Bedingungen

In den vergangenen Monaten war wegen Corona lange unklar gewesen, ob und wie der diesjährige Akademiesommer in Engers stattfinden kann. Jetzt ist klar: Er kann – und beginnt unter dem Titel „Folk Songs“ am Pfingstsonntag mit einem Trio aus Gitarre, Geige und Gesang. Mehr als 30 weitere Open-Air-Konzerte sollen bis Mitte September im Hof vor dem Meisterhaus folgen, musikalisch führen sie die jeweils höchstens 100 Zuhörer in ein vielseitiges Programm aus Klassik, Jazz und Kuriositäten (siehe Infokasten).