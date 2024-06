Erster Democracy Slam in Unkel voller Erfolg: Jugendliche machen sich Gedanken zu Demokratie und Europa

Anzeige

Auf dem Willy-Brandt-Platz in Unkel hat vor Kurzem eine ganz besondere Premiere stattgefunden. Schüler der neunten und zehnten Klassen der Stefan-Andres-Realschule plus haben den Democracy Slam ins Leben gerufen. In den vergangenen Wochen hatten sie sich im Unterricht im Rahmen des Projekts „Doing Democracy“ intensiv mit dem Thema Demokratie und Europa beschäftigt. Das Projekt „Doing Democracy“, das die Schule in Kooperation mit dem Willy-Brand-Forum durchführte, bot den Jugendlichen die Möglichkeit, sich kreativ mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen und ihre Gedanken und Ideen in verschiedenen Formaten zu präsentieren. Unterstützt wurden sie von der erfahrenen Slammerin Anna Lisa Azur, die einen Poetry-Slam-Workshop leitete, den Democracy Slam moderierte und auch selbst als Slammerin auftrat.

Wie aus einem Nachbericht der Schule hervorgeht, präsentierten die Schüler beim Democracy Slam ihre Gedichte, Texte und Gedanken zur Demokratie und zu Europa. Die Vielfalt der Beiträge beeindruckte und zeigte das große Engagement und die Kreativität der jungen Menschen, so die Schule. Von politischen Statements über persönliche Erfahrungen bis hin zu utopischen Visionen war alles vertreten.

Tolle Rückmeldungen für Schüler und Veranstalter

„Es war eine tolle Veranstaltung, die gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen und seine Stimme zu erheben“, so Hannes Kuhn, Lehrer und Initiator des Projekts. „Die Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass sie sich aktiv für Demokratie und Europa einsetzen und ihre Meinungen kreativ und überzeugend präsentieren können.“

Der erste Democracy Slam in Unkel sei ein voller Erfolg gewesen, nicht zuletzt auch wegen der tollen Arbeit der Mitorganisatorin Sarah Wördemann vom Willy-Brandt Forum. „Die Zuschauer, die Schülerschaft und das Lehrerkollegium freuen sich bereits auf die nächsten Veranstaltungen und darauf, weiterhin gemeinsam mit dem Willy-Brandt-Forum das Thema Demokratie und Europa erlebbar zu machen“, heißt es im Veranstaltungsbericht abschließend.