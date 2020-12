Kreis Neuwied

Jetzt hat sich auch im Kreis Neuwied die erste Person mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mit. Wie Landrat Achim Hallerbach im Gespräch mit unserer Zeitung informiert, handelt es sich um eine Person aus Linz, die derzeit im Linzer Franziskus-Krankenhaus auf einer Isolierstation von Ärzten betreut wird. „Der Gesundheitszustand der erkrankten Person ist stabil“, heißt es in einer gemeinsam von Landrat Hallerbach und Thomas Werner, Verwaltungsleiter des Verbundkrankenhauses Linz/Remagen, verfassten Pressemitteilung.