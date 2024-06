Plus Erpel Erpel hat bald einen neuen Treffpunkt: Mit „Stegers Dorfladen“ einen Kindheitstraum erfüllt Von Sabine Nitsch i Ralph Steger eröffnet „Stegers Dorfladen“ im ehemaligen Café Harth in Erpel. Foto: Sabine Nitsch Ralph Steger möchte Leben in seine Heimat bringen, deshalb hat er direkt zugeschlagen, als er gehört hat, dass das ehemalige Café Harth zum Verkauf steht – die Eröffnung soll im August oder September sein. Lesezeit: 3 Minuten

Jahrelang hat er davon geträumt, nun verwirklicht Ralph Steger seinen Kindheitstraum. Der 55-Jährige eröffnet in wenigen Wochen „Stegers Dorfladen – im Herzen von Erpel“. Der Name deutet schon darauf hin, wo der Laden zu finden ist: mitten in Erpel in der Kölner Straße im ehemaligen Café Harth. Neben allem, was ...