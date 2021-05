Nach einer Brandserie von bislang ungekanntem Ausmaß in Neuwied hat wieder ein Feuerteufel in der Deichstadt zugeschlagen. Beide Male mussten Lkw dran glauben: am Freitagabend in der Museumsstraße und in der Nacht zu Montag im Winterquartier des Zirkus Dschungelshow.