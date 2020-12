Erinnerung an jüdisches Leben: Linzer Platz wird umgestaltet

Linz

Die Umgestaltung des Dr.-Sigmund-Wolf-Platzes als Gedenkstätte für das jüdische Leben in Linz, die im Rahmen des Leader-Projektes erfolgte, ist abgeschlossen. „Durch die Neugestaltung des Platzes sollte ein zentraler Ort des Gedenkens zum jüdischen Leben in Linz mit Verweilmöglichkeit geschaffen werden“, erläuterte der Linzer Stadtbürgermeister Hans Georg Faust in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Der Brunnenablauf wurde begradigt und der Brunnen repariert. Es wurden auch eine neue Lampe und Hochbeete aufgestellt. Neue Bänke runden das Ensemble ab. Aufgestellt wurde in einer Nische der Servitessenkirche bereits die Skulptur „Jakobsleiter“ des Linzer Bildhauers Günther Oellers. Platziert wird auch noch eine weitere Oellers-Skulptur: Der Steinschnitt „Rufende“ aus rotem Marmor. Das Kunstwerk stand im Foyer des historischen Rathauses.